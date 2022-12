"Was bringt dir oder euch das?", fragt die Radentheiner Wirtschaft in den sozialen Medien. Gerichtet ist die Frage an unbekannt, denn im Stadtgebiet fehlen zwei der neuen "Schneemann-Radis". Sie sind Teil der heurigen Winterdekoration der Granatstadt. Verhüllt werden mit ihnen jene Industrieskulpturen aus Edelstahl, die angelehnt an die Form der Nockberge von Künstlerin Marlies Liekfeld-Rapetti entworfen wurden. Der Diebstahl in der Innenstadt soll sich nach dem Perchtenlauf am 3. Dezember ereignet haben.

"Nach der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde es bemerkt", sagt Sabine Zechner, Obfrau der Radentheiner Wirtschaft. Gemeinsam mit Sabine Unterweger hat sie die Schneemannkostüme designt und in ehrenamtlicher Handarbeit gefertigt.

Hinweise erbeten

Ihre Hoffnung ist es auch, dass die Winterdekoration – ein Schneemann-Radi bei der Volksbank und ein weiterer vor dem Rathaus – wieder auftaucht. Daher gibt es dazu einen bereits über 150 Mal geteilten Online-Aufruf. Schließlich sind die Schneemänner auch Teil des Adventrätsels mit der Frage, wie viele es gibt. "Kinder, die alle verkleideten Radis finden und die richtige Antwort im s'Käferle nennen, bekommen vom Christkind ein kleines Geschenk", erzählt Zechner.

Am Montag wurde der Vorfall der Polizeiinspektion Radenthein gemeldet. Hinweise können der Dienststelle telefonisch unter 059133 2233-100 mitgeteilt werden.