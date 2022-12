Um die 1000 Perchten sowie Krampusse, Engel und der Nikolaus lockten vergangenen Samstag Tausende Besucher an. Sie machten den Spittaler Krampuslauf wieder zum größten Lauf in Oberkärnten. Den Ton gaben die Hausherren, die Perchtengruppe "Lords of Fire", als eine von insgesamt 50 Gruppen aus ganz Österreich, an. Für ein unterhaltsames Rahmenprogramm sorgten in gewohnter Manier die Moderatoren Joschi Peharz und Harald Wieser.

Hautnah und zum Fürchten: 50 Gruppen zogen durch Spittal © eggspress

Ausklingen lassen konnte man das Event im Anschluss bei der Aftershowparty im Discozelt mit "DJ Luccaa" am Neuen Platz und im Weihnachtsdorf. Auch zahlreiche Lokale in der Innenstadt waren gut besucht. Bereits in der Nacht beseitigten die Bauhof-Mitarbeiter die Spuren der Party.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Stadtgemeinde Spittal in Zusammenarbeit mit den "Lords of Fire", die am Sonntag mit dem Nikolaus im Weihnachtsdorf vorbeischauten und die Kinder beschenkten.