Ein 17 Jahre alter Bursche aus dem Bezirk Spittal an der Drau geriet in der Nacht auf Sonntag während des Spittaler Krampuslaufs mit einem 16-jähriger Villach in Streit. Der 17-Jährige bedrohte seinen Kontrahenten mit einer mitgeführten Schreckschusspistole. Dabei drohte er ihm laut Polizei mit einem Loch im Kopf.