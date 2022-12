Ein 17 Jahre alter Bursche aus dem Bezirk Spittal an der Drau geriet in der Nacht auf Sonntag während des Spittaler Krampuslaufs mit einem 16-jährigen Villacher in Streit. Der 17-Jährige bedrohte seinen Kontrahenten mit einer mitgeführten Schreckschusspistole. Dabei drohte er ihm laut Polizei mit einem Loch im Kopf.

Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein. Das Opfer erstattete Anzeige bei einem in wenigen Metern entfernten Polizeibeamten. Die Schreckschusspistole wurde in einer Überziehhaube mit Sehschlitzen verstaut in einem Strauch gefunden. Nach anfänglichem Leugnen war der Verdächtige geständig.

Warum er eine Schreckschusspistole und eine Haube mit Sehschlitzen mitführte, konnte er nicht erklären. Der Verdächtige wird auf freiem Fuß der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.