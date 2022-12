Schwer alkoholisierte Kärntner gingen auf ihre Partnerinnen los

In der Nacht auf Samstag geriet in Villach ein Paar in Streit. 38-Jähriger wollte seine Freundin (31) in der Folge am Verlassen der Wohnung hindern. In Spittal stieß ein Arbeiter (46) seine Partnerin (41) gegen ein Auto.