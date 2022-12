Die Kaufsummen sind teils stolz, aber man wird wohl noch träumen dürfen. Sollte also am Wochenende ein langersehnter Lottogewinn eintrudeln, könnte ein Luxushaus plötzlich in Reichweite liegen. So etwa ein teilweise holzverkleidetes, mehrstöckiges Haus direkt an der Piste. Gelegen ist es am Sonnwiesenlift in Bad Kleinkirchheim. Auf Anfrage verrät Nicholas Hoppe, Makler bei Kompagnon Immobilien, auch den Kaufpreis: rund 1,6 Millionen Euro.

"Die Verkäufer sind ein Ehepaar aus England. Mit ihren Kindern verbrachten sie 15 Jahre lang ihren Urlaub hier. Jetzt wurde ihnen das Haus zu groß", schildert Hoppe die Geschichte hinter dem 370 Quadratmeter großen Haus, das auf 2200 Quadratmeter Grund steht.

asdf © Kompagnon Immobilien

Ein Schloss oder ein Supermarkt

Noch größer wäre die direkt an der Kleinkirchheimer Straße gelegene "Bad & Ski Pension" zwischen der Therme St. Kathrein und dem Römerbad. Auf die 600 Quadratmeter verteilen sich 19 Zimmer, eine Dachgeschosswohnung, Frühstücksraum und ein Wellnessbereich. Kostenpunkt: 1,25 Millionen Euro.

Für 100.000 Euro mehr wird das Schlossgut Raggnitz in der Gemeinde Steinfeld angeboten. "Interessenten müssen aufgrund des Denkmalschutzes in Vorleistung gehen", erklärt Kompagnon-Regionalleiter Mario Pobatschnig. Die Eigentümer wünschen sich eine belebte Zukunft für das Schloss samt zugehöriger Landwirtschaft. Auch die Region solle profitieren. Und in der Kapelle könne man Trauungen abhalten.

Ebenfalls in Steinfeld, wenn auch weniger historisch, ist eine für 900.000 Euro angebotene Liegenschaft, die von Alfred H. Fritz Immobilien vermittelt wird. Bestens bekannt ist sie, weil es sich um einen Spar-Markt handelt. "Die Immobilie wurde uns zum Verkauf angeboten, aber darauf reflektieren wir nicht, weil wir mit dem Mietvertrag zufrieden sind", lässt Karl Dobrautz, Sprecher von Spar Kärnten, wissen. Mittelfristig habe man nicht vor, sich aus Steinfeld zurückzuziehen.

Gastronomie mit Geschichte

Nicht nur Käufer, sondern auch Pächter werden gesucht. So etwa für die Altdeutsche Weinstube am Neuen Platz in Spittal. "Das Lokal ist startklar. Es braucht nur einen Wirt, der den Mut hat, diese Chance zu nutzen", sagt Hermann Regger, der vor drei Wochen den Vermittlungsauftrag erhielt. Die Gastroküche könne abgelöst werden. Gepachtet werden kann auch die ehemalige Diskothek "Almrausch", die vor drei Jahren zusperrte.

Im Ortsgebiet von Millstatt wird hingegen eine "Casetta" mit Blick auf den Millstätter See angeboten. Auch der Logenplatz am Weinleitenweg hat seinen Preis: 1,47 Millionen Euro.