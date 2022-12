Österreich bei der der internationalen Quizshow „1,2 oder 3“ zu vertreten, das ist der Traum vieler Kinder. Für Elina, Anna-Lena und Senna wurde dieser Traum im November wahr. „Schon seit einem halben Jahr habe ich mich darauf gefreut“, so Elina Batek, die sich stellvertretend für ihre Klasse beworben hat. Im Juni kam der ORF in die Mallnitzer Volksschule, um neben Elina zwei weitere Kinder zu „casten“. Mit Senna und Anna-Lena war das Team dann komplett. „Auf die Sendung vorbereiten konnten wir uns nicht wirklich“, so Armin Krammer, Lehrer der dritten und vierten Klasse, „denn das Thema wird immer erst im Fernsehstudio bekannt gegeben.“