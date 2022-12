Staubzucker liegt in der Backstube in der Luft. Und die Aromen von Vanille, Aranzini und Lebkuchengewürz. Es ist Wehmut dabei, wenn Ernst Lienbacher daran denkt, dass es seine letzte Keksbacksaison ist. "Aber ich erreiche mein Pensionsalter", sagt der Konditormeister. Den Familienbetrieb führt er in zweiter Generation gemeinsam mit seiner Frau Astrid. Unmengen an Mehl, Zucker, Eier und Butter werden gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen verarbeitet. Alles Zutaten, die - zum Leidwesen von Konditoren und Bäckern - auch einer teils massiven Teuerung unterliegen.