Wie prognostiziert, schneite es in weiten Teilen Kärntens seit den Morgenstunden bis in die Niederungen. Von Unterkärnten bis Oberkärnten zeigt sich Kärnten winterlich.

Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist seit sieben Uhr leicht angezuckert, in Villach und in Teilen des Bezirkes St. Veit hat es etwas stärker geschneit. Auch Lienz in Osttirol hat eine leichte, weiße Schneedecke. Am meisten Schnee liegt – wie so oft – im Raum Oberkärnten. "In Mallnitz gibt es sieben Zentimeter Neuschnee, in Kötschach liegen sechs Zentimeter Schnee", sagt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. In den Bergen Oberkärntens sind heute bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Zu längeren Verzögerungen im Frühverkehr kam es trotz des morgendlichen Schneefalls nicht. Schneekettenpflicht besteht bei Fahrten über den Loiblpass, den Wurzenpass, über die Turrach und über den Katschberg, meldet die Antenne Kärnten.

Wie geht es weiter?

Ab Mittag wurden die Niederschlagspausen häufiger und in tiefe Lagen mischten sich mitunter auch Regentropfen unter die Schneekristalle. Die Höchstwerte bewegten sich zwischen null und drei Grad.

Der Samstag beginnt trüb und trocken. Am Abend setzen wieder Regen- und Schneefälle ein – vor allem in Oberkärnten. Die Schneefallgrenze steigt am Wochenende, aber es wird vermutlich nicht bis in die Niederungen schneien.