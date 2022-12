Elegantes im Ethnolook, Seidiges in Tracht, Wolliges für den Alltag, Klassisches für den Abend oder die Hochzeit, Ausgefallenes im Punk-Stil oder ein Recycling-Kleid aus alten Krawatten – alles maßgeschneidert in Kärnten. 13 Kleidermacherinnen, darunter auch Strickerinnen und Sticker – alle Mitglieder der Berufsinnung – zeigen in einem Fotokalender, was sie können und für wen sie arbeiten. Denn die Models sind allesamt Kundinnen und Kunden. Fotografiert wurden sie von 13 Fotografen und Fotografinnen, die von ihrer Berufsinnung zum Mitmachen eingeladen wurden.