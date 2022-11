Ein Oberkärntner (26) ist den Tränen nahe, als er am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt von Richterin Michaela Sanin aussagt. Mitgebracht hat er Fotos von seinen Sammlerstücken. "Raritäten, wertvolle Einzelstücke, deren Wert sich seit dem Kauf verfünffacht hat", spricht er ehrfurchtsvoll über jene Krampusmasken, die er jahrelang von seinem Ersparten erworben hat. 29 Stück hatte er, drei hat er jetzt. Und immer wieder muss er tatenlos zusehen, wie seine Masken im Internet um 3500 Euro verkauft werden. Wie kam es so weit?