Ein Verein jubelt: Die Kärntner Honigprämierung 2022 war wieder ein toller Erfolg für den Bienenzüchterverien (BZV) Kleblach-Lind. Der Kärntner Bär in Gold für Waldhonig, die höchste Auszeichnung in dieser Kategorie, ist bei unserer jungen Imkerin Christina Angerer in der Siflitz (zwischen Bärnbiss und Bärnbad) eingekehrt.