In den letzten Monaten durften die „Matadors“ durch ihre Spendenaktionen wieder Menschen eine Freude bereiten. Erst kürzlich hat der Verein den beiden Jungfeuerwehren in Kolbnitz und in Penk jeweils 500 Euro für ihre wertvolle Arbeit übergeben. Der Volksschule Reißeck haben die Matadors außerdem ein movevo4kids Paket im Wert von 500 Euro zur Verfügung gestellt. Das Villacher Startup MOVEVO rund um Marion Kanalz und Michael Omann ermöglicht den Volksschulen spielerische Bewegung im Unterricht. Mittels eigens entwickelter App verbessern die spielerischen Bewegungspausen das Klassenklima und stärken die soziale Kompetenz der Kinder. Die gemeinsame Bewegungs-Schatzsuche kann also losgehen.