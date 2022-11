Am 27. November 2022 wurde eine 55-jährige rumänische Pflegerin von Beamten der Polizeiinspektion Winklern aufgrund einer aufrechten Aufenthaltsermittlung zu einem schweren Diebstahl bei einer gepflegten Person in Niederösterreich aus dem Jahr 2020 einvernommen. Die Rumänin zeigte sich nicht geständig. Im Anschluss wurde an ihrem nunmehrigen Arbeitsplatz in Rangersdorf, Bezirk Spittal an der Drau, eine freiwillige Nachschau durchgeführt.