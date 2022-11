Millionenklage der Goldeck Bergbahnen gegen die Republik

2019 kam ein Mitarbeiter der Goldeckbahn in Kärnten ums Leben. Beweise, dass ein Heeresflugzeug das Unglück ausgelöst hat, ließen sich nicht finden. Dennoch gibt es jetzt Klagen, die am Dienstag in Klagenfurt verhandelt werden.