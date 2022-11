Montagmorgen, ringsum ist es dunkel und am Bahnhof Spittal-Millstättersee ungewöhnlich still. Die ÖBB-Belegschaft streikt seit Mitternacht. Zwei Mitarbeiter stehen aber in der Bahnhofshalle und informieren jene, die heute keine Fahrgäste sein werden. "Ich habe nichts vom Streik gewusst", klagt Melanie Handler aus Spittal. Sie fährt normalerweise tagtäglich mit dem Zug nach Villach, wo sie in einem Blumengeschäft arbeitet. Früher hatte sie eine Arbeitskollegin mit einem Auto. "Ich werde wohl wieder nach Hause gehen", sagt die Pendlerin.