Corinna und Julian Oberbucher aus Eisentratten in Kärnten wollten sich zwei Pferde kaufen. Die Koppel war vorbereitet, der Stall eingestreut, die Vorfreude der 15-jährigen Tochter groß. Doch bis heute wartet das Paar auf die zwei Pferde, die sie unvorsichtigerweise im Internet – ohne jede Besichtigung – bei einer burgenländischen Pferdehändlerin um 10.000 Euro erstanden haben.

Die Händlerin präsentiert immer neue Ausreden. Mal war kein Fahrer verfügbar, mal ein Pferd nicht transportfähig. Langsam keimte in dem Paar der Verdacht auf, dass sie betrogen wurden, in ihrer Not wandten sie sich an Christian Horwath, Anwalt in der ATV-Sendung "Mein Recht!". Dieser traf bei seinen Recherchen schnell auf weitere Opfer der Pferdehändlerin. Horwath: "Ich hoffe, da kommen wir noch irgendwie gut raus."

Die aktuelle Folge "Mein Recht!" wird am Sonntag um 21.20 Uhr bei ZAPPN und ATV ausgestrahlt.