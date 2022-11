Als Einstimmung auf den 1. Advent wurde in Mallnitz ein weihnachtliches Projekt vorgestellt. Am Freitagabend lud der Tourismusverband Mallnitz (TVB) in das Besucherzentrum ein. Für die geplante Adventbelebung holte man sich mit Oskar Januschke Unterstützung aus Lienz. "Er brachte seine Erfahrungen vom Lienzer Adventmarkt ein", erzählte Carmen Gfrerer vom TVB.

Zur Einstimmung auf den Mallnitzer Advent 2023 gab es schon gestern eine erste Kostprobe: Die Mallnitzer Stockmühlen wurden zum Treffpunkt. Sie werden eine der Stationen sein, die der neue Adventweg bieten wird. Denn auch der Dorfplatz soll belebt werden.

"Ab sofort nehmen wir Anmeldungen für die Kulinarikhütten an. Es wird auch sechs Verkaufshütten geben", so Gfrerer, die das Projekt koordiniert. Auch die umliegende Gastronomie soll vom touristischen Zusatzangebot profitieren.

Oskar Januschke (Lienz), Lukas Patschg und Susanne Keuschnig (Kollektiv Zukunft), Christine Glantschnig (Hochoben), Daniela Gigacher (Leitung TVB Mallnitz), Gerhild Hartweger (Obfrau TVB Obervellach), Regina Sterz (Obfrau Mallnitz), Paula Müllmann (GF Nationalpark Region Hohe Tauern), Carmen Gfrerer (TVB Mallnitz), Magdalena Karan (Besucherzentrum) © NPHT

Entlang des Adventwegs soll es vor allem stimmungsvoll und besinnlich werden. Leuchtinstallationen werden den Winterspaziergang stimmungsvoll begleiten. Hier wird auch ein bewusstes Kontrastprogramm zum hektischeren Treiben auf den großen Adventmärkten geboten. Touristisch wird mit dem Nationalpark Hohe Tauern zusammengearbeitet. Finanziert wird das vom Land Kärnten mit 150.000 Euro geförderte Projekt von den Gemeinden Mallnitz und Obervellach.