Der Soroptimist Club Spittal Millstättersee unterstützt die weltweite Kampagne "Orange the World" seit Jahren. Es ist ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. In Österreich wurden heuer 28 Frauen von Männern ermordet - in den meisten Fällen kommen die Täter aus dem familiären Umfeld.

So haben sich die Club-Damen zur Aufgabe gemacht, die Zahl der Opfer auf eindringliche Weise sichtbar zu machen. 28 Paar orange Schuhe stehen vor dem Schloss Porcia aneinandergereiht. Jedes Paar erinnert an das Schicksal einer Frau.

"Stoppt Gewalt an Frauen" haben die Clubmitglieder in orangen Buchstaben auf die Weganlagen des Schlossparks gesprüht. Die Botschaft ist angekommen.

"Viele Passanten haben uns angesprochen. Es ist uns gelungen, für dieses Thema zu sensibilisieren. Und das freut uns. Wir haben Kreidespray verwendet, das durch den Regen wieder abgewaschen wird und umweltverträglich ist", sagt Club-Präsidentin Bärbel Humitsch.