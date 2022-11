"Es war schon irgendwie abstrus, dieses Jahr. Da lebst du fast einen Monat im peruanischen Dschungel mit Hängematte und Moskitonetz und dann stehst du plötzlich wieder in der Hofburg mitten im Präsidentschaftswahlkampf." Innerhalb kürzester Zeit wechselten exotische Tiere vor Lukas Dürneggers Kameralinse mit Alexander Van der Bellen. Die Abgeschiedenheit der Wildnis war nur einen Flug vom Wiener Stadt-Trubel entfernt. So ganz fassen, kann der Filmemacher und Fotograf aus Kleblach-Lind, das vergangene Jahr selbst noch nicht.

Von Van der Bellens Wahlkampfleiter Martin Radjaby ins Team geholt, hat Dürnegger am visuellen Konzept und an der Umsetzung der Kampagne zur Wiederwahl mitgewirkt: bei Plakatfotos und vor allem hinsichtlich der neu aufgebauten Social Media-Auftritte des Kandidaten Van der Bellen. Denn diese wurden strikt von den bestehenden Kanälen des amtierenden Bundespräsidenten getrennt.

TikTok-Videos machten auch etablierte Medien aufmerksam

Für Spekulationen auch in etablierten Medien sorgte zum Beispiel ein über die Plattform "TikTok" gespieltes Kurzvideo, noch bevor Van der Bellen seinen Antritt zur Wiederwahl überhaupt bekannt gegeben hatte. "Das war, was wir wollten", sagt Dürnegger. Ein gelungener Start in die Kampagne, über eine in Wahlkämpfen noch eher unerprobte Plattform. Tatsächlich hat "Der Kandidat Van der Bellen" dort mit lockeren, frech geschnittenen Kurzvideos die meisten Follower lukriert.

"Wenn man es schafft, Inhalte authentisch rüberzubringen, eignet sich TikTok sehr gut, um ein junges Publikum anzusprechen. Deshalb wurde entschieden, die Plattform von Beginn an einzusetzen und mit Lukas wurde – zusätzlich zu seinen filmerischen Qualitäten - jemand gefunden, der die Botschaften perfekt in diesen Kanal übersetzen kann. Glaubwürdig, lustig und des Amtes würdig", erklärt Stephan Götz-Bruha, damals Sprecher des Vereins "Gemeinsam für Van der Bellen", über den der Wahlkampf abgewickelt wurde.

Höflich, wertschätzend und ein guter Schmäh

Währenddessen hatte Dürnegger viel mit dem Bundespräsidenten zu tun, denn der spielte ja die "Hauptrolle". "Ich habe selten so einen höflichen Menschen kennengelernt", sagt Dürnegger. "Alexander Van der Bellen ist sehr belesen und wertschätzend im Umgang mit den Menschen, hat sich immer Zeit genommen, zuzuhören. Er hat aber auch einen guten Schmäh. Das war bei den Drehs natürlich Gold wert."

Zwischendurch war der Oberkärntner mit Biologen von "Wilderness International" nicht nur in Peru, sondern auch in Kanada. "Auf einer Insel an der Grenze zu Alaska haben wir nach Küstenwölfen gesucht. Teilweise bin ich acht Stunden lang in einer Art Versteck am Strand gelegen, um einen vor die Kamera zu bekommen. Das gibt einem wieder die nötige Frische für den Wahlkampf", sagt Dürnegger. Nun hat er sich in Millstatt niedergelassen, wo er nach dem intensiven Jahr etwas zur Ruhe kommen und nächste Ziele ausloten will.