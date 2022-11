Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr im Bezirk Spittal ab: Im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Seeboden brach aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand im Bereich der Sauna aus. Die 63-jährige Hauseigentümerin wurde durch den Brandmeldealarm auf den Brand aufmerksam. Sie flüchtete mit ihren zwei minderjährigen Enkelkindern, die zuvor im Erdgeschoss geschlafen hatten, ins Freie und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Hoher Schaden

Trotz des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren Seeboden, Tangern, Treffeling, Kötzing und Lieserhofen, entstand am Haus enormer Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe, heißt es von der Polizei. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Nächster Einsatz

Auch im Bezirk Völkermarkt kam es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz: Kurz nach 23 Uhr brach in einem Wohnhaus in der Gemeinde Sittersdorf ein Heizungsbrand aus, wie die FF Miklauzhof auf Facebook berichtet. Im Einsatz standen außerdem die Feuerwehren Altendorf, Sittersdorf und Rückersdorf.