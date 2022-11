Nachdem der Comic-Adventkalender in Spittal vergangenes Jahr leider krankheitsbedingt ausfallen musste, wird heuer in der Vorweihnachtszeit gezeichnet, bis die Stifte glühen. Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Spittal an der Drau gestaltet Jochen Meyer alias MirRoy und sein Verein Austriatoon sowie Comic- und Zeichenbegeisterten der Region 24 Cartoons. Diese sind bereits in 24 Schaufenstern in der Innenstadt platziert. Auch von den Spittaler Unternehmern wurde diese Aktion wieder mit großer Begeisterung angenommen. Ab dem ersten Dezember öffnet sich das jeweilige Schaufensterbild und das dahinterliegende Comic-Kunstwerk tritt in Erscheinung. Es gibt also täglich neue Kunstwerke in der Spittaler Innenstadt zu bestaunen.

Großes Gewinnspiel

Außerdem haben alle die Möglichkeit, am dazugehörigen Gewinnspiel teilzunehmen. Beim Einkauf in ihrem teilnehmenden Spittaler Lieblingsgeschäft können alle Comicbegeisterten den QR-Code neben dem Comicbild scannen und sich zum Gewinnspiel anmelden. Unter den tagesaktuellen Einsendungen wird immer ein Tagespreis, gesponsert vom jeweiligen Teilnehmerbetrieb, verlost. Alle Einsendungen nehmen außerdem an der Schlussverlosung des Hauptpreises – ein Comicworkshop am Hof von Jochen Meyer inklusive Verpflegung – teil.

Wer sich das Ganze auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen anschauen möchte, ist hier genau richtig: