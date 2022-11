In der Nockregion ist die gebürtige Ungarin, die vor 13 Jahren über eine Arbeitsagentur nach Bad Kleinkirchheim kam, keine Unbekannte: Nikoletta Toth arbeitete sieben Jahre in Hotels in Kirchheim, die vergangenen Jahre führte sie ein Nachtlokal in Radenthein. „Ich wollte mich verändern, die Nachtgastronomie ist auf Dauer ziemlich anstrengend“, erzählt die quirlige Wirtin. Als im Frühjahr das Café Cappuccino im Volksbank-Gebäude in Radenthein zum Verkauf stand, war die Entscheidung rasch gefallen. Sie erwarb das Caféhaus mit rund 80 Sitzplätzen und gestaltete es in Anlehnung zur Einrichtung zum Retro-Café um.

„Das Lokal ist sehr gediegen eingerichtet, mit viel Mahagoni-Holz und einer Theke mit Barhockern. Das Café strahlt eine zeitlose Eleganz aus. Um diesem Charme gerecht zu werden, habe ich Schwarz-Weiß-Fotos von Hollywood Legenden, wie James Dean, Marylin Monroe, Humphrey Bogart in das Ambiente integriert“, schildert Nikoletta Toth.

Das Café befindet sich im Volksbank-Gebäude im ersten Stock © Andrea Steiner

Ihre Zielgruppe sind Vereine und vor allem einheimisches Publikum. Um ihren Gästen einen Besuch bei ihr schmackhaft zu machen, greift Nikoletta Toth auf ihre kulinarischen Fähigkeiten zurück: Derzeit bäckt sie für die kommenden Adventwochenenden Kekse, 18 Sorten sind schon in diversen Keksdosen verstaut, insgesamt hat sie bisher rund 50 Kilogramm an Weihnachtsbäckerei fabriziert.

Die Wirtin bäckt aber auch Kuchen und Torten für das Café, die Rezepte stammen dazu auch aus ihrer ehemaligen Heimat. Sie veranstaltet gerne Dämmerschoppen mit Livemusik und auch dabei darf ein kulinarischer Streifzug nach Ungarn nicht fehlen: Im Kessel wird im Freien auf offenem Feuer von ihr schon einmal ein Rindsgulasch oder ein ungarisches Erdäpfelgulasch gekocht.