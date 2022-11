In Eisentratten und Kremsbrücke wurden auf den jeweiligen Feuerwehrgebäuden PV-Anlagen mit Batteriesystemen in Betrieb genommen. Diese Anlagen versorgen nicht nur beide Gebäude und die LED-Straßenbeleuchtung in der Umgebung mit Strom, sondern spielen auch im Falle eines Blackouts eine wichtige Rolle, indem sie die Stromversorgung der Gebäude und die Straßenbeleuchtung aufrechterhalten. Bei einem längeren Stromausfall können sie die Zeit zwischen Netzausfall und dem Anschluss eines externen Generators überbrücken. Damit wird im Notfall die Sicherheit erhöht und die Koordination von notwendigen Maßnahmen erleichtert.