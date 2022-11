Im Rahmen der Vollversammlung des Tourismusverbandes Radenthein-Döbriach fanden die planmäßigen Neuwahlen des Vorstandes statt. Die Vorsitzende Melanie Golob stellte sich nach 10-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr der Wiederwahl. "In 10 Jahren ist es gelungen, den Verband auf gesunde Beine zu stellen und viele Projekte zu verwirklichen. Nun ist es an der Zeit, dass sich andere Unternehmer um die touristischen Belange kümmern. Mein Herz wird immer für den Tourismus der Region schlagen." Der Jung-Hotelier Paul Kern vom Döbriacher Hotel zur Post wurde zum Vorsitzenden des neuen Vorstandes gewählt. Der Betriebswirt führt gemeinsam mit seiner Frau Lisa das Hotel, das seit 1908 in familiären Händen ist, in fünfter Generation.