Windelwirt Siggi Neuschitzer hat sein Baby- und Kinderhotel in der Oberkärntner Gemeinde Trebesing verkauft. Alle fragen ihn: Warum? "Weil keine Nachfolge geregelt werden konnte", sagt Neuschitzer ganz offen. Seine vier Kinder zwischen 17 und 32 Jahren hatten kein Interesse. Die älteste Tochter hat bereits zwei Lokale am Wörthersee, sein Sohn sei seit fünf Jahren beruflich in Chile und beiden jüngeren Kinder studieren beziehungsweise gehen noch zur Schule.