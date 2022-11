Ein Italientief kommt auf Kärnten zu und damit kündigt sich auch in tieferen Lagen der erste Schnee des heurigen Winters an. Sie sind jedenfalls bereit, die 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien in Spittal, Winklern, Greifenburg, Hermagor und Kötschach-Mauthen. "Wir haben in den vergangenen vier Jahren rund 19 Millionen Euro in den Winterdienst-Fuhrpark investiert, sodass wir heuer die modernste Flotte seit vielen Jahren haben. Die Straßenmeisterei Hermagor verfügt ab sofort über einen neuen 420-PS-starken Syntrac mit Schneefräse, der im gesamten Bezirk zum Einsatz kommt", sagt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Kostenpunkt: 600.000 Euro.