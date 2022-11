Spittaler Soldat ist Heeresmeister im Klettern

Patrick Hubmann vom Jägerbataillon 26 in Spittal holte sich in Saalfelden den begehrten Titel "Heeresmeister im Klettern". Der 34-jährige Greifenburger ist Logistikoffizier und in der Gebirgsausbildung tätig.