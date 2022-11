Das Land Kärnten hat am Dienstag den ersten legalen Abschuss eines Wolfes, auf Basis der Wolfsverordnung, bekannt gegeben. Im Gailtal bestand seit rund vier Wochen eine Abschussmöglichkeit, und in der Nacht auf Montag ist es einem Jäger gelungen, einen Problemwolf zu erlegen. "Es ist der erste Wolfsabschuss gemäß Wolfsverordnung in Kärnten. Eine Erleichterung für Bevölkerung und Bauern im betroffenen Gebiet", sagt Jagd- und Agrarreferent Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Er erinnert, dass es heuer bereits rund 400 Nutztierrisse und rund 30 Sichtungen und Vergrämungen von Wölfen im Siedlungsbereich in Kärnten gab.