Wer seine Weihnachtseinkäufe beim Laden der deutschen Modekette Gerry Weber in Spittal erledigen will, muss sich beeilen. Die Filiale hat nur noch bis zum 17. Dezember geöffnet – und schließt somit eine Woche vor dem Heiligen Abend. "Wir evaluieren kontinuierlich unser Store-Portfolio bzw. die Standorte nach wirtschaftlichen Aspekten und entscheiden auf Basis der Daten, welche Stores wir schließen oder auch, wo wir neue Stores eröffnen", sagt Christina Hermann, Sprecherin von der in Nordrhein-Westfalen beheimateten Kette. Spittal habe diese Kriterien nicht mehr erfüllt. Die nächstgelegenen Filialen sind in Velden und Klagenfurt.