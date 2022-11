Innerhalb der SPÖ Fraktion werden in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch Verantwortlichkeiten neu vergeben. Christian Klammer folgt Katrin Heuff, die aus gesundheitlichen Gründen auf ihr Mandat verzichten musste, als ordentlicher SPÖ Gemeinderat. Die Funktion des stellvertretenden Stadtrates und Ausschussobmannes für Bildung und Soziales übernimmt Roland Mathiesl, der als Leiter des Jugendamtes der BH Spittal, viel Hintergrundwissen und Erfahrung in diesem Bereich mitbringt. Katrin Heuff steht der Fraktion weiterhin als Ersatzgemeinderätin zur Verfügung.



Christian Klammer übernimmt das Mandat von Katrin Heuff © PLESCHBERGER

Bernadette Supantschitsch gab bekannt, dass sie ihre Ausschussarbeit reduzieren wird. Sie hat als Trainerin der Sportakrobatik Spittal die Hauptverantwortung des Vereins zu tragen und wird aus diesem Grund ihre zeitlichen Ressourcen bündeln und die Arbeit in einigen Ausschüssen niederlegen.

„Die Um- und Nachbesetzung der Vakanzen wurde in Abstimmung mit dem Fraktionsteam vorgenommen. Eine Übergabe der Agenden hat bereits stattgefunden“, so Fraktionssprecher Roland Mathiesl, der betont, dass Änderungen innerhalb einer Legislaturperiode immer wieder vorkommen und dies die politische Arbeit der SPÖ keinesfalls negativ beeinflusst.