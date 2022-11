"Ihr habt uns mit Abstand zur beliebtesten Fleischerei in Kärnten gevotet. Danke für eure Stimmen. Wir geben weiterhin 100 Prozent für euch", steht auf der Facebook-Seite von "Heitzmann, der Fleischveredler" in Seeboden. Die Oberkärntner Fleischerei holte im Rahmen eines Falstaff-Votings den Kärnten-Sieg. Das sagt der Falstaff: "Der Familienbetrieb hat sich in den letzten Jahren zu einer Spezialitätenfleischerei entwickelt, die über die Grenzen Oberkärntens hinaus bekannt ist. Zudem rückt der Imbiss-Sektor immer mehr in den Vordergrund. Tagesmenüs sowie eine große Imbiss-Auswahl ergänzen das hochwertige Fleisch- und Wurstsortiment."