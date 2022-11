Der regionale, Tiroler Lebensmittelhändler modernisiert derzeit sein Filialnetz in Kärnten. So wurde auch der T&G Markt in Radenthein umfassend renoviert. Innen gibt es nun einen vollständig erneuerten Boden und Beleuchtungssysteme im Kundenraum sowie einen neu installierten "Cool Corner". Im Außenbereich präsentiert sich der Markt mit einer frischen Fassade zum Kundenparkplatz hin. Am 16. November öffnet sich die Ladentüre wieder.

Der blau-weiße T&G ist ein Getränkefachmarkt, der auch auf viele Großpackungen setzt. Und so erledigen auch viele Gastronomen ihre Einkäufe hier. Der Markt in Radenthein besitzt neuerdings einen riesigen, begehbaren Kühlschrank. Dieser bietet genussfertig vorgekühlte Getränke in großzügigen Mengen, was spontane Feiern oder den Nachschub für Feste und Veranstaltungen erleichtert.

Ein Vierteljahrhundert im Geschäft

Vor 25 Jahren hat T&G als Tiefkühl- und Getränkemarkt mit attraktiven Preisen eine Lücke im Angebot geschlossen. Der erste Markt eröffnete 1997 im Tiroler Zirl. "Für den Erfolg sind die kompetenten und freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich", so T&G-Leiter Hannes Angerer, der sich bei der treuen Kundschaft bedankt.