Glanzvoll – so wird heuer in Spittal Fasching gefeiert. Die Faschingsgilde begeht ihr 60-Jahr-Jubiläum und gleichzeitig regiert sie in ganz Kärnten die närrische Zeit, wurde Spittal doch am Freitag von Landeshauptmann Peter Kaiser und Bruno Arendt, Landespräsident des „Bunds Österreichischer Faschingsgilden“, zur Faschings-Landeshauptstadt erklärt. Magdalena Berger und Hannes Suntinger wurden als Landesprinzenpaar inthronisiert.