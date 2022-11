Wie schön Oberkärnten ist, wird einem beim Durchklicken der Fotos, welche von Lesern der Kleinen Zeitung eingeschickt wurden, bewusst. Sie wurden dazu aufgerufen, die schönsten Fotos aus der Region zu schicken. Nun werden die drei Siegerfotos auf eine Leinwand gedruckt und in den Räumen des Regionalbüros der Kleinen Zeitung Spittal zu bewundern sein.

Für die Jury war es eine schwierige Entscheidung, aus über 70 Einsendungen die drei besten auszuwählen. Pressefotograf Willi Pleschberger, „ARGEntur“-Chef Wolfgang Daborer sowie die Kleine-Redakteure Martina Pirker, Michael Egger und Alexander Tengg vergaben Punkte für ihre Favoriten.

Das Rennen machte Anton Possegger aus Millstatt mit Blitzen über dem Millstätter See. Auf Platz zwei landete das Winterfoto vom Sonnblick, das der Spittaler Manfred Luniaczek während einer Ballonfahrt geschossen hat, und über den dritten Platz darf sich Petra Guggenberger aus Kötschach-Mauthen freuen. Sie fotografiert mit einem „Lensball“, in dem das Motiv lupenrein in der Glaskugel widergespiegelt wird.



Der Sonnblick wurde während einer Ballonfahrt von Manfred Luniaczek fotografiert. Er landete auf Platz 2 © MANFRED LUNIACZEK

Zurück zum Sieger: Für die Jury war dieses Bild ein wahrer „Glückstreffer“. Das bestätigt auch Hobbyfotograf Possegger: „Von meinem Balkon aus habe ich den Blick auf den See. Bis ich einen Blitz, der direkt in den See einschlug, einfangen konnte, dauerte es zehn Jahre.“ Um genau zu sein, war es 2017 als der 51-jährige Blechblas-Instrumentenbauer den Auslöser drückte, kurz danach fing es zu hageln an. Das Foto vom Sonnblick beeindruckte mit der von den Schneeverwehungen hervorgerufenen Dynamik und es zeigt den hochalpinen Charakter der Region. Das war auch für lange Zeit die Welt des 80-jährigen Fotografen, der als Bergretter viele Gipfel erklommen hatte.



Petra Guggenberger gelang diese Aufnahme vom Grünsee im Plöckengebiet und damit der dritte Platz © PETRA GUGGENBERGER

Der Faszination der Fotokugel, in die der Grünsee im Plöckengebiet „eingefangen“ wurde, konnte sich die Jury nicht entziehen. „Das Fotografieren mit dem Lensball habe ich während der Coronazeit entdeckt. Ich war auf der Suche nach einem Hobby, das ich trotz meiner Behinderung, ich bin ein Schmetterlingskind, gut ausüben kann“, sagt die 44-jährige Kötschacherin. Als Preise winken ein Kurzurlaub, ein Online-Abo der Kleinen Zeitung samt Tablet und ein Bücherpaket.