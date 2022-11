Matthias Zankl und Katharina Bucar gehen als Prinzenpaar in Kötschach-Mauthen in die nächste Runde. Aufgrund der Pandemie konnten sie sich in der vergangenen Faschingssaison nicht ordentlich austoben. Der Kinderprinz heißt Leopold Ebner, die Prinzessin Mira Mörtl.