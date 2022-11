"Der Kauf dieses Hauses wird Gmünd in die Zukunft führen“, sagt Bürgermeister Josef Jury – angesprochen auf das sogenannte „Lax-Haus“, das von Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner kürzlich erworben wurde. Gerüchte, wonach Haselsteiner, dieses Gebäude, in dem sich die Bar „Rosina’s Lounge“ und eine Galerie befinden, gekauft hat, um daraus ein Kunstmuseum mit hoher Strahlkraft zu etablieren, halten sich seit bald zwei Jahren. Konkret darüber reden möchte auf Anfrage der Kleinen Zeitung niemand. Hans Peter Haselsteiner sagt, dass „die Pläne noch nicht spruchreif sind“.

Die Leiterin der Kulturinitiative Gmünd, Erika Schuster, verweist auf eine Pressekonferenz, die Anfang 2023 stattfinden soll: "Hans Peter Haselsteiner wird viel Geld für einen gemeinnützigen Zweck in die Hand nehmen. Das Projekt wird der Künstlerstadt und Oberkärnten einen kräftigen Impuls verleihen.“ Der Bürgermeister möchte dem „Käufer nicht vorgreifen“, die Freude, dass der Verkauf des Hauses abgewickelt wurde, ist ihm anzuhören. Haselsteiners Engagement als Kunstmäzen ist bekannt. Er ist Gründer des Strabag Kunstforums – eine Sammlung zeitgenössischer Kunst von österreichischen Künstlern.

Ensemble Porcia und internationales Gitarrenfestival

Der Umbau der „Albertina modern“, ein Museum für Gegenwartskunst im Künstlerhaus Wien, wäre ohne die großzügige Unterstützung des Unternehmers nicht möglich gewesen. Das Künstlerhaus befindet sich zu 74 Prozent im Besitz der Haselsteiner Familien-Privatstiftung. In Oberkärnten profitiert das „Ensemble Porcia“ von Haselsteiners Kunstsinn. Die Probebühnen des Ensembles befinden sich nämlich in den ehemaligen Gabor-Hallen, ebenfalls im Besitz der Haselsteiner Familien-Privatstiftung. Auch das von Julia Malischnig begründete „Internationale Gitarrenfestival“ in Millstatt, das seit vier Jahren auch im Festspielhaus von Erl einen Austragungsort hat, darf sich über Hans Peter Haselsteiner als Unterstützer freuen.



"Ich habe das Haus zwar gekauft, doch die Pläne, die ich damit verfolge, sind nicht spruchreif", sagt Unternehmer Haselsteiner © Hannes Krainz



Die Kulturinitiative Gmünd, die 1991 gegründet wurde und treibende Kraft der Entwicklung Gmünds zur Künstlerstadt ist, stellte in den vergangenen Jahren Picasso, Dürer, Goya, William Turner und andere namhafte Künstler aus. Der Sprung auf ein höheres Level dürfte Dank Haselsteiners Pläne vorprogrammiert sein.