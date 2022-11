"Wir freuen uns wieder, einen geselligen Fasching zu feiern, darauf, dass die Gemeinschaft wieder auflebt und auf das Zusammenkommen mit den Leuten", sagt die neue Prinzessin Jaqueline I. von der Prinzenregentschaft (Morgenstern), die am 11. 11. um 11 Uhr 11 in Baldramsdorf gekrönt wurde. Ihr Beiname stammt nicht von ungefähr, das blaue Blut liegt bei ihr in der Familie: Stiefpapa Matthias Hartlieb war schon Prinz, Schwester Maren Hartlieb Prinzessin im benachbarten Spittal und Tochter Hayley bereits Kinderprinzessin in Baldramsdorf. Umso schöner für die frisch gebackene Monarchin ist, dass sie sich den Prinzessinnen-Titel heuer auch noch mit ihrer jüngeren Tochter Julie I. von Morgenstern teilen darf.