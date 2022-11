Die Nächte werden kälter und die Menschen auf der Flucht werden mehr. Kärnten ist dabei für viele Flüchtlinge nur eine Station auf der Durchreise nach Italien und Deutschland – oder in ein Quartier in einem anderen österreichischen Bundesland. Führt kein Anschlusszug mehr weiter gen Westen und Norden, kann es passieren, dass die Infrastruktur des Bahnhofes als Notschlafstelle herhalten muss. So passierte es auch in der vergangenen Nacht, wie Reinhard Bimashofer aus Millstatt um 4.40 Uhr beobachtet hat. Die Rede ist von sieben Personen. "Sie liegen dort, eine Person schläft bei einem Radiator eingerollt", schildert er die Situation.