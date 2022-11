Der Rotary Club Spittal startet bereits zum vierten Mal seine Christbaumaktion in Zusammenarbeit mit der Familie Irsa vom Gutsbetrieb Dornbach. Dort wachsen auf vier Hektar Fläche Fichten und Tannen, die als Christbäume ihren Weg zu den Familien finden. Andreas Irsa: "Die Bäume, die wir im Rahmen dieser Aktion anbieten, sind 130 Zentimeter hoch, rund sechs Jahre gewachsen und werden beim geeignetsten Mondschein geschlagen, sodass sie bis Mariä Lichtmess haltbar bleiben."

"Mit Kauf eines Gutscheines vom Rotary Club im Wert von 30 Euro spendet man gleichzeitig für die Jugend – und Talenteförderung des Vereines und kann sich seinen Weihnachtsbaum beim Schloss Dornbach, am Hauptplatz in Gmünd oder vor der Zebra GmbH in der Spittaler Villacherstraße abholen", erklären Gottfried Kindler und Hermann Regger die Aktion ihres Service-Clubs.

Die Familie des Internisten Martin Untermoser, er ist seit zwei Jahren beim Rotary Club, hat sich ihren Christbaum schon ausgesucht.