Groß gefeiert wurde in der Marktgemeinde Winklern. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 500-Jahr-Jubiläum der Pfarre Winklern feierte Bischof Josef Marketz mit Dekan Johannes Pichler und Pfarrer Bartholomäus Obidigbo einen feierlichen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. Bischof Marketz betonte in seiner Predigt die Einzigartigkeit der Pfarrkirche Winklern in ihrer Kombination von gotischer und barocker Bauweise.