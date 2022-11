Der bekannte Gailtaler Holzbaumeister, Kommerzialrat Ernst Buchacher, ist am 8. November 2022 im 90. Lebensjahr verstorben. Der Holzbau-Pionier und gelernte Zimmermeister hatte sich bereits mit 23 Jahren selbstständig gemacht und mit seinem Holzleimbau ein Exportunternehmen aufgezogen. Etliche markante verleimte und gebogene Dachkonstruktionen sind "made by Buchacher". Auch beim Umbau des Tarviser Marktes war das Unternehmen beteiligt. Das Lebenswerk dieses visionären Unternehmers ist beeindruckend.

Als jüngster Zimmermeister Kärntens gründete er 1956 unter schwierigsten Bedingungen seinen eigenen Zimmereibetrieb, scharte großartige Mitarbeiter um sich und setzte im technisch anspruchsvollen Stiegenbau neue Maßstäbe. Es war ihm nicht genug, er wollte im dekorativen Holzbau neue Wege beschreiten. Buchacher setzte seine Visionen um, verlegte sich auf die Technik der verleimten und gebogenen Holzbauteile für Hallen und schrieb damit Geschichte. Holzleimbau Buchacher wurde zum internationalen Markenzeichen, herausragende Projekte im In- und Ausland wie in Übersee zeugen nach wie vor von der überragenden Innovation dieses in der Zwischenzeit von der Firma Hasslacher übernommenen Gailtaler Paradebetriebes.

Doch genauso zeichnete den Heimgegangenen seine soziale Kompetenz aus, seine Mitarbeiter schätzten und achteten ihren Chef deswegen sehr. Zahlreiche hohe Auszeichnungen sind Ausdruck seiner Verdienste um die Kärntner Wirtschaft. Der Bau des Gailtalzubringers war eines seiner großen Anliegen, die er gemeinsam mit Mitstreitern umsetzen konnte. Das von Buchacher produzierte hölzerne „Sonnentor“ an der Autobahnabfahrt ins Gailtal soll und wird künftig an diesen großen Gailtaler erinnern. Buchacher hinterlässt Gattin Elisabeth und vier erwachsene Kinder.