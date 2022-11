Als gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt wurde "Die Perle" 2006 in Spittal gegründet. Das Ziel war, langzeiterwerbslosen und aufgrund ihres Alters schwer vermittelbare Frauen in den Bereichen Schneiderei, Bügel- und Reinigungsservice eine Chance im Arbeitsleben zu ermöglichen. Als weiteres Standbein eröffnet das Team rund um Vereinsobfrau Gabriele Robinig am 15. November einen Secondhandladen. "Hänsel & Gretel, ein in Spittal gut eingeführtes Geschäft für gebrauchte Bekleidung, hat im Juni zugesperrt. Wir haben spontan entschieden, den Kundenstock und teilweise die Bekleidung zu übernehmen", schildert Robinig.