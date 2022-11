Nach dem Jahrhundert-Unwetterereignis in den Gemeinden Treffen und Arriach bewegten schockierende Bilder und Videos ganz Kärnten. Auch bei der "Stille Helden"-Gala der Kleinen Zeitung erzählten Freiwillige von den emotionalen Einsätzen. Die Hilfsbereitschaft ist seither nicht abgerissen. So auch unter den Gemeindebürgerinnen und -bürgern in Bad Kleinkirchheim, die die Nachbarkommunen finanziell unterstützten.

Auf dem Spendenkonto konnte man täglich zahlreiche Spendeneingänge verzeichnen, deren Gesamtsumme von der Gemeinde Bad Kleinkirchheim großzügig aufgerundet wurde. Von Bürgermeister Matthias Krenn durfte im Namen aller Spender offiziell eine Spende in Höhe von 27.000 Euro an die Gemeindevorsteher von Treffen und Arriach, Klaus Glanznig und Gerald Ebner, übergeben werden. Sie danken allen herzlich, die einen wertvollen Beitrag geleistet haben.

Nun obliegt es den beiden betroffenen Kommunen, die finanziellen Mittel aufzuteilen. Mit Beginn der besinnlichen Vorweihnachtszeit soll dem einen oder anderen ein zukunftssicherndes Strahlen ins Gesicht gezaubert werden.