Kärnten ist vielfältig: Die Natur, die Menschen und ihre Sprachen, die Sitten und Gebräuche am Schnittpunkt mehrerer Kulturlandschaften - Diese Vielfalt versuchte die Singgemeinschaft Döbriach dem Publikum beim Herbstkonzert in Radenthein musikalisch näher zu bringen und so zum respektvollen Miteinander in Kärnten beizutragen.