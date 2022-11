Sie sind sowas wie die Rolling Stones der deutschsprachigen Schlagerszene. Heuer feiert das Nockalm Quintett sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Eine Karriere mit Seltenheitswert. Trotz Herzinfarkt im vergangenen Jahr ist sich Bandleader Gottfried Würcher aber sicher: "Bei allem, was ich mit meinen Bandkollegen in den vergangenen 40 Jahren an Erfolgen und Niederlagen erlebt habe, würde ich dennoch sagen: Ja, ich würde es wieder tun."

Der Erfolgslauf fand im Jahr 1982 seinen Beginn. Seitdem folgten 50 Alben, 37 goldene Platten, 29 Mal Platin, einmal Doppelplatin und sogar Dreifachplatin. Kürzlich kam ein neues Album dazu. Mit "Nockis 40" feiern "Friedl" Würcher und Co. ihre gesamte Karriere auf einer Doppel-CD.

Alte Hits und neue Songs

Neben zwölf neuen Songs finden sich auch 15 der größten Nockis-Hits als Duette wieder. Die Amigos, DJ Ötzi, Melissa Naschenweng, Rosanna Rocci, Stereoact oder Saso Avsenik sind somit auch am neuen Album der Nockis vertreten. Doch auch mit den neuesten Produktionen rechnet sich die Kultband gute Chancen aus, weit oben in den Charts zu landen. Für den Videodreh der ersten Single "Da geht noch mehr" besuchten die Nockis sogar das Styria Media Center in Klagenfurt, um für einen kurzen Moment in eine "andere Realität" einzutauchen.

Für die großen Fans gestaltete die Gruppe auch eine limitierte De-luxe-Box, die im Nockis-Fanshop erhältlich ist. Neben der Doppel-CD wartet eine DVD mit exklusivem Filmmaterial rund um die Karriere der Band und Gästen wie Andreas Gabalier, Andrea Berg oder Franz Klammer. Dazu kommen noch zahlreiche Archivaufnahmen sowie Videos der Nockis im Duett mit den Amigos und der bereits verstorbenen Andrea Jürgens. Auch ein Kunstdruck eines Gemäldes von Würcher, der leidenschaftlich gerne malt, ist in der Box zu finden.

Noch bis zum 12. November ist in der ORF-TVthek die Dokumentation "40 Jahre Nockis: Österreichs erfolgreichste Schlagerband" zu sehen. Würcher und Co. geben darin Einblicke in ihre Welt. Auch bekannte Weggefährten kommen zu Wort. Von 15. bis 17. September 2023 wird auch wieder das "Nockisfest" in Millstatt über die Bühne gehen. Karten stehen schon online sowie bei Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen zur Verfügung.