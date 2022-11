Pkw stürzte von Forststraße 100 Meter in die Tiefe

Im Bereich der Hochtalhütte in der Gemeinde Reißeck kam am Mittwoch ein 21-Jähriger mit seinem Pkw von der Forststraße ab und überschlug sich. Er stürzte 100 Meter in die Tiefe, konnte sich aus dem Fahrzeug aber selbst befreien.