Im Dezember des vergangenen Jahres hat in Radenthein ein erstes Gründungstreffen einer neuen Kapelle stattgefunden. Aus der Taufe gehoben wurde die neue "Granatstadt-Kapelle", die derzeit als Projekt geführt wird. Unter der Leitung von Gregor Madritsch wurde schon fleißig musiziert. Derzeit nehemen 30 bis 35 Musikerinnen und Musiker an dem Projekt teil.

Um ein neues Programm auf die Beine zu stellen, suchen sie nun neue Musiker. Junge Schüler aus der Musikschule, Profimusiker und alle Talente, die ihre Instrumente bereits in die Ecke gestellt haben und wieder musizieren wollen, sind herzlich eingeladen. Besonders hoch ist der Bedarf bei hohen und tiefen Blechblasinstrumenten. "Auch andere Instrumente sind herzlich wilkommen", so Madritsch.

Probetermine

Geprobt wird am 26. November und am 10. Dezember um 9 Uhr in der Mittelschule Radenthein.