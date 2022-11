"Kinder an die Macht", mit diesen Worten eröffnete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) das neue Kinderschutzzentrum in der Körnerstraße in Spittal. Es ist ein "Palast" geworden, wie Kaiser es formuliert hat. Ab 9. Jänner 2023 wird Birgit Mavija dort mit ihrem Team Kinder betreuen, welche Hilfe brauchen. "Für Fragen stehen wir ab sofort zur Verfügung. Bis zum offiziellen Start versuchen wir, uns mit den Institutionen so gut wie möglich zu vernetzen", sagt sie. Dass der Bedarf da ist, ergibt sich aus der Frequenz der bisherigen Kinderschutzzentren in Kärnten. Spittal ist nach Villach, Klagenfurt, Wolfsberg und Hermagor die fünfte Einrichtung in dieser Form. Von telefonischer Beratung und Information, über psychologische Krisenintervention bei akuten Fällen von Gewalt bis hin zu psychotherapeutischer Behandlung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen reicht das Aufgabenfeld der Einrichtung.