Goldhaubenfrauen backen für den guten Zweck

Bereits Tradition hat der vorweihnachtliche Charity-Keksverkauf der Spittaler Goldhaubenfrauen, mit dessen Erlös soziale und kulturelle Projekte unterstützt werden. Am 1. Dezember ab 7 Uhr ist es am Spittaler Wochenmarkt wieder so weit.